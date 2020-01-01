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يافا- مصرع شاب غرقا وانتشال آخر واعمال بحث عن ثالث

الجمعة 28 أغسطس 2020 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
يافا- مصرع شاب غرقا وانتشال آخر واعمال بحث عن ثالث


القدس المحتلة /سما/

 لقي شاب من الضفة الغربية لم تعرف هويته بعد مصرعه غرقا، مساء اليوم، فيما تم انتشال شاب آخر وهو بحالة طفيفة جراء غرقهما في شاطئ البحر في مدينة يافا، ويجري البحث في هذه الاثناء عن شاب إختفت آثاره هناك.

وذكرت الطواقم الطبية أنها حاولت انعاش الشاب الا أن شتى المحاولات الحثيثة باءت بالفشل وتم الاعلان عن وفاته.

وقال الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية الاسرائيلية :"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة حول الغرق على شاطئ البحر، حيث وصلت الى المكان الطواقم الطبية وقدمت الاسعافات الاولية لشاب يبلغ من العمر 40 عامًا وهو بحالة خطرة، وآخر بحالة طفيفة فيما تجري أعمال البحث عن شاب ثالث". واضاف الناطق بلسان المؤسسة:"ان الحديث يدور حول مواطنين من سكان الضفة الغربية".

#وفاة #غرق #الداخل المحتل

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