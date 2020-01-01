تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير خارجية الجزائر الاسبق الأخضر الإبراهيمي

رام الله /سما/

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي.

وأشاد الرئيس بالمبادرة التي أطلقها الإبراهيمي ضد الضم والتي تطالب بفرض العقوبات على اسرائيل ودعم حق شعبنا في النضال المشروع ونيل حقوقه التي أقرتها كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ودعمتها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأكد الرئيس أن هذه المبادرة تعد محط تقدير واهتمام من قبله ومن قبل أبناء شعبنا جميعا، مشيدا بكافة الجهود المساندة لشعبنا وقضيته العادلة.

يذكر أن هذه المبادرة وقعت عليها مئات الشخصيات المهمة ورؤساء وزراء سابقون، ووزراء سابقون، وشخصيات قانونية، وحاصلون على جائزة نوبل، ومثقفون، وناشطون في حقوق الإنسان، وأكاديميون، وقانونيون، وعلماء، وفنانون.