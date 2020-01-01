فتح تصدر بيانا صحفيا حول ملف المعتقلين السياسيين في غزة

غزة /سما/

اصدرت حركة التحرير الوطني "فتح"، اليوم الجمعة، بيانا صحفيا حول ملف المعتقلين السياسيين في غزة.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها اياد نصر، إن تفشي جائحة فيروس كورونا في غزة، والاعتداءت الاسرائيلية اليومية على غزة، وارتفاع وتيرة الحصار الظالم على غزة، ووصول غزة لظروف حياتية صعبة، يحتم على حركة حماس اتخاذ موقفا وطنيا و اخلاقيا بإطلاقها سراح عشرات المعتقلين السياسيين من قيادات وأبناء حركة فتح والاجهزة الامنية.

وأضاف نصر في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه: أن خطوة كهذه هي من أهم أسس نجاح الحوار وتنقية الأجواء وإعادة الوئام بين نفوس أبناء الشعب الفلسطيني الواحد التي ظهرت مؤخرا في مواجهة صفقة القرن وتوابعها كالضم او التطبيع الخياني، وذلك بموقف القيادة الفلسطينية الصلب والراسخ ومن خلفها كل الفصائل وفي مقدمتهم حركة حماس.

وأشارت الحركة في بيانها، الى أن حالة التعاضد الي يشهدها شعبنا الفلسطيني بقواه الوطنية والاسلامية، لا يجب أن تهتز ولا أن يتم تخريبها بإبقاء معتقل سياسي واحد داخل السجون، فنحن أبناء نسيج إجتماعي واحد، وما يحصل يساهم بما لا يدع مجال للشك بتخريب هذا النسيج

وأكد المتحدث باسم فتح، على أن ما نواجهه اليوم في فلسطين يشير بلا غضاضة إلى أن مصيرنا مشترك وعدونا واحد، مما يلزمنا بمضاعفة الجهود من أجل إنهاء حالة الإنقسام، وخير بداية لترسيخ مسيرة الوحدة الوطنية هي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في غزة.