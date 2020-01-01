  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

"الخارجية": 236 وفاة و5702 إصابة و1910 حالة تعافي في صفوف جالياتنا الفلسطينية

الجمعة 28 أغسطس 2020 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 236 وفاة و5702 إصابة و1910 حالة تعافي في صفوف جالياتنا الفلسطينية


رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 236 حالة وفاة (1 السعودية، 2 إندونيسيا)، و5702 إصابة (36 أمريكا، 12 إندونيسيا، 1 فنزويلا)، و1910 حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من واشنطن، نيوجرسي، دالاس واوهايو. ليرتفع عدد الاصابات الى 3449 إصابة. فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الحادي عشر على التوالي في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، للمواطنة ايمان شعبان عواد ابو العين (52 عاما). ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 75 حالة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى إندونيسيا بتسجيل أول حالتي وفاة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا للمواطنتين مسرة الماضي ونبيلة ملحم، وتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت إصابة سابقة للتعافي.

فيما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا بتسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية والطلبة الى 13، تعافت منها حالتين، لتبقى 9 حالات نشطة، فيما سجلت حالتي وفاة سابقتين.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

سأحرقهم أمام الفلسطينيين.. سهى عرفات: بدأت السلطة بالفعل في مضايقة أفراد عائلتي

حماس تعلق على خطاب ملادينوف بمجلس الامن حول غزة: تصريحاتك مفاجئة وتخدم الاحتلال

تعليق بيلا حديد عن الطفل مغني الراب من غزة يثير غضب صحيفة نتنياهو العبرية

تسجيل 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صور : إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لغزة

الاحتلال يقصف عدة مواقع بغزة والمقاومة ترد بإطلاق الصواريخ

اسرائيل تشدد الخناق على غزة وتوقف معبر للوقود في كرم ابو سالم بصورة شاملة

الأخبار الرئيسية

تقرير: إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

الصحة: تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجهاد الاسلامي: الأيام القادمة حساسة جدا والمقاومة لن تقف متفرجة على الحالة المأسوية بغزة

56

تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

4

ردا على تصريحاتها.. "فتح" تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض بتفاصيل السياسة ومتغيّراتها