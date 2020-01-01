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تقرير: إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

الجمعة 28 أغسطس 2020 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ


القدس المحتلة /سما/

 كشفت قناة 13 العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل عرضت عبر عدد من الوسطاء على حركة حماس في غزة، تقديم مساعدات لغزة لمكافحة فيروس كورونا مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل تقدر بأن تصدي حماس لوباء كورونا قد يعيد الأوضاع إلى الهدوء، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية عرضت مساعدتها للتعامل مع الفيروس، مقابل وقف إطلاق البالونات والصواريخ.

وأشارت إلى أن العرض تم طرحه في ظل زيادة عدد الإصابات في قطاع غزة.

ووفقًا للقناة، فإن 24 حريقًا اندلعت اليوم في مناطق متفرقة من غلاف غزة، مشيرةً إلى أن جميعها لم تكن خطيرة وتم السيطرة عليها.

#فيروس كورونا #اسرائيل #قطاع غزة #البالونات الحارقة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #كورونا في غزة

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