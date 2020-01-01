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شرطة رام الله توقف مدراء فنادق وتلغي حفلات الاعراس

الجمعة 28 أغسطس 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة رام الله توقف مدراء فنادق وتلغي حفلات الاعراس


رام الله /سما/

اوقفت الشرطة اليوم شخصين من ادارة فندقين مخالفين لقانون الطوارئ واستقبالهما نزلاء من مناطق موبوءة بفيروس كورونا في رام الله

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة انه خلال جوله تفتيشية لشرطة السياحة والاثار على الفنادق لمتابعة التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات المختصة لمنع انتشار وباء فيروس كورونا تم القبض على شخصين من اداريي فندقين مخالفين لقانون الطوارىء واستقبالهما نزلاء من مناطق موبوءة بفيروس كورونا.

وخلال الجوله تم تحرير 3 مخالفات لموظفين في الفنادق لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والقفازات.

وخلال الجولة تم الزام فندقين بالغاء حفلتين كانا يعدان لاستقبالهما اليوم في المدينة.

وتم توقيف الشخصين الادارين في الفندقين من اجل احالتهما الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

واكد العميد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة ان الشرطة مستمرة بتشديد الإجراءات الامنية والقانونية لمتابعة ومراقبة المنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتعليمات الصادرة من دولة رئيس الوزراء في منع التجمعات واقامة الافراح وبيوت العزاء واغلاق الصالات.

وسيتم احالة المخالفين لقانون الطوارئ الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وناشد العميد علاء المواطنين واصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية من اجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة ابنائهم.

#شرطة رام الله #فنادق #فيروس كورونا

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