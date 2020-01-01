الطب الوقائي بغزة: نريد السيطرة على الوباء والوصول لمرحلة التعايش مع الفيروس

غزة /سما/

قال مجدي ضهير، مدير دائرة الطب الوقائي بغزة: "نريد من خلال الإجراءات الوقائية المشددة السيطرة على الوباء والوصول لمرحلة التعايش مع الفيروس وعودة عجلة الحياة في قطاع غزة".



وأضاف ضهير، في تصريح لإذاعة الأقصى المحلية: "نحن الآن في مرحلة متابعة الحالة المصابة بفيروس كورونا والسيطرة عليها وعزلها حتى نستطيع أن نعيد الأمور لنصابها".



وتابع: "نحاول رصد كل شخص موجود داخل المجتمع مصاباً أو مشتبه به ولا تظهر عليه الأعراض وتحيدهم من خلال العزل، حتى لا يكونوا مصدر عدوى للأخرين، وكسر سلسلة العدوى في مجتمعنا".

