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الطب الوقائي بغزة: نريد السيطرة على الوباء والوصول لمرحلة التعايش مع الفيروس

الجمعة 28 أغسطس 2020 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطب الوقائي بغزة: نريد السيطرة على الوباء والوصول لمرحلة التعايش مع الفيروس


غزة /سما/

قال مجدي ضهير، مدير دائرة الطب الوقائي بغزة: "نريد من خلال الإجراءات الوقائية المشددة السيطرة على الوباء والوصول لمرحلة التعايش مع الفيروس وعودة عجلة الحياة في قطاع غزة".

وأضاف ضهير، في تصريح لإذاعة الأقصى المحلية: "نحن الآن في مرحلة متابعة الحالة المصابة بفيروس كورونا والسيطرة عليها وعزلها حتى نستطيع أن نعيد الأمور لنصابها".

وتابع: "نحاول رصد كل شخص موجود داخل المجتمع مصاباً أو مشتبه به ولا تظهر عليه الأعراض وتحيدهم من خلال العزل، حتى لا يكونوا مصدر عدوى للأخرين، وكسر سلسلة العدوى في مجتمعنا".
 

#مجدي ضهير #غزة #فيروس كورونا #الطب الوقائي

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