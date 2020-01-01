الجهاد الاسلامي: الأيام القادمة حساسة جدا والمقاومة لن تقف متفرجة على الحالة المأسوية بغزة

غزة /سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل أن "الشعب الفلسطيني في القطاع يعيش حالة من الخطورة بسبب الحصار والتصعيد الإسرائيلي المستمر، إضافة إلى جائحة كورونا التي فاقمت من معاناة غزة".

وشدد المدلل في تصريح صحفي على "أنَّ المقاومة الفلسطينية لن تقف متفرجة على هذه الحالة المأساوية، ولا يمكن أن تمنح المقاومة العدو الصهيوني ومستوطنيه في غلاف غزة الفرص بأن يتمتعوا برفاهية العيش، فيما شعبنا يعيش الحصار والجوع ويعاني من جائحة كورونا".

وأضاف المدلل: "العدو الصهيوني لن يكون في مأمن من النضال الفلسطيني"، مطالبا الجميع بـ"التدخل لإنقاذ غزة والضغط على العدو لفك الحصار، قبل أن تصل غزة إلى الانفجار، لأن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الحال".

وطالب المدلل السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أهالي القطاع، وإعادة صرف المرتبات، وإرسال الميزانيات التشغيلية وجميع الاحتياجات للوزارات في غزة"، مؤكدا أن "القطاع يعيش كارثة إنسانية".

ولفت إلى أن "المنطقة لن تعيش حالة الاستقرار، طالما أن أهل غزة يضيق عليهم ولا يمتلكون أدنى مقومات العيش الكريم، إضافة لتوفير كافة المستلزمات الصحية في مواجهة جائحة كورونا".

وأكد القيادي أن "الأيام القادمة ستكون حساسة جدا، ولن يستمر هذا الحال، وغزة على شفا الانفجار"، لافتا إلى أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في حراك مستمر، وسيكون لها كلمتها الفاصلة، ولن تعطي العدو الصهيوني الفرصة بأن يغير قواعد الاشتباك، كما أنها لن تقف متفرجة على المأساة المعيشية التي يعيشها أهلنا في القطاع".

وبين أن "المقاومة التي دافعت عن شعبها في القطاع المحاصر، اليوم تبذل جهودا خارقة لتوفير الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني ودعم صموده"؛ في مواجهة الاحتلال وباء كورونا

وأشار إلى انَّ المقاومة أطلقت 22 صاروخاً ضمن توجيه الرسائل فقط، مستدركاً "اذا أرادت المقاومة الدخول بمعركة فهي قادرة على إطلاق مئات بل ألاف الصواريخ يومياً".