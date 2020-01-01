بلدية المغازي: عقمنا الحي المتواجد فيه مصاب كورونا والوضع الإنساني بالمخيم يزداد صعوبة

غزة /سما/

أعلن حاتم الغمري، رئيس بلدية المغازي، الجمعة، أن طواقم البلدية عقمت الحي الذي يسكن فيه المصاب بفيروس كورونا.



وقال الغمري، في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية: "الوضع في مخيم المغازي يزداد صعوبة ونناشد المعنيين بتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للسكان".



وأشار، إلى أن البلدية تًشرف على مرافق الحياة للمخيم وتقوم بتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين وهو ما شكل لها عبئاً كبيراً، مؤكداً أن البلدية تواجه صعوبة كبيرة في مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية من وباء كورونا.



وأكد، رئيس البلدية، استجابة البلدية لمناشدة عاجلة لأحد أفراد عائلة أبو نادي بالمخيم التي تعيش وضعاً مادياً واقتصادياً صعباً.



ولفت إلى أن هناك إنجاز في توصيل المياه للمواطنين بنسبة 70 % داخل المخيم بعد زيادة عدد ساعات وصل الكهرباء لـ7 ساعات استثنائياً.



وأضاف أن البلدية، تواجه عقبة كبيرة في عمل المركبات والمعدات التي تقدم الخدمة للمواطنين بسبب عدم توفر السولار، مشيراً إلى شح المواد الطبية في الأسواق.



وناشد الجهات المعنية بتقديم يد العون وإمداد المخيم بالمستلزمات اللازمة، مضيفاً: "نتواصل مع كافة الجمعيات التي تعمل في المخيم لتوحيد الجهود حتى تصل المساعدات لأكبر شريحة بشكل منظم ولمنع ازدواجية التوزيع".



ولفت إلى مخاطبة العديد من الجهات المسؤولة بما فيها الصليب الأحمر وصندوق إقراض البلديات والجمعيات الخيرية وتلقينا منها وعوداً دون أي تحرك على أرض الواقع.

