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ضبط 93 شتلة "ماريجوانا" في الخليل

الجمعة 28 أغسطس 2020 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 93 شتلة "ماريجوانا" في الخليل


الخليل /سما/

ضبطت الشرطة اليوم 93 شتلة يشتبه أنها نباتات الماريجوانا المخدرة كانت مزروعة في أرض خلاء ببلدة الظاهرية جنوب الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بوجود مستنبت لزراعة المخدرات في أرض ببلدة الظاهرية، على الفور تحركت الشرطة للمكان لضبط هذه المخدرات والقبض على صاحبها.

وأضافت، بأنه ولدى وصول الشرطة إلى المكان عثرت على عدد من الاشتال يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة بلغ عددها 93 شتلة يتراوح طولها ما بين 30 سم إلى متر، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه الاشتال وتحريزها حسب الأصول .

#الشرطة #مخدرات

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