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القوى بغزة تدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لرفع الحصار

الجمعة 28 أغسطس 2020 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوى بغزة تدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لرفع الحصار


غزة /سما/

 دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط علي حكومة الاحتلال لإنهاء حصارها الظالم المفروض على القطاع، وإدخال كافة البضائع إلى القطاع وتحديدًا الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة.

وطالبت اللجنة في بيان لها، الحكومة الفلسطينية بتحمل مسئولياتها وإرسال كافة المستلزمات الطبية التي يحتاجها قطاع غزة، والإسراع في وضع خطة اغاثة عاجلة للقطاع ووقف أية اجراءات كانت قد اتخذت سابقًا تجاه القطاع.

كما طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الاونروا) بسرعة تفعيل خطة الطوارئ لديها لتوزيع المساعدات الغذائية وتقديم الخدمات للاجئين في المخيمات الأكثر حاجة الان لهذه المساعدات.

وطالبت التجار والمزارعين والموزعين ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالأسعار الحقيقية للسلع والخدمات وعدم رفعها مطلقًا وعدم فصل الخدمات الأساسية عن المواطنين تحت أية حجة أو تبرير.

وناشدت اللجنة، المواطنين الالتزام المطلق بتعليمات الجهات المختصة وعدم الاستهتار او التراخي حماية لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، موجهةً التحية للطواقم الصحية والشرطية والأمنية والرقابية العاملة في الميدان.

#غزة #القوى الوطنية والإسلامية #فيروس كورونا

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