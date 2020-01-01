تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

غزة /سما/

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية في محافظة خانيونس ، عن تحديد (29) موقعًا جغرافيًا على مستوى المحافظة وذلك للتسهيل على المواطنين من التزود باحتياجاتهم المختلفة في ظل الظروف الراهنة التي خلفها تفشي فايروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة رئيس بلدية خانيونس م. علاء الدين البطة، في تصريح اليوم الجمعة ، أن اللجنة الحكومية والمنعقدة بشكل دائم قد أقرت مجموعة من الخطط الهادفة إلى التسهيل على المواطنين في التزود باحتياجاتهم المختلفة، وكذلك تسهيل توصيل خدمات البلديات لكافة أرجاء المحافظة.

وشدد م. البطة على أن اللجنة تتابع عن كثب مجريات الأمور الميدانية والخاصة بملف جائحة كورونا وتعمل وفق مقتضيات المصلحة العامة وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من أجل الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا.

ودعا كافة المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة الشخصية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وعدم الخروج من المنزل إلى للضرورة القصوى ووفق اجراءات الوقاية والإلتزام بتعليمات رجال الأمن .

الجدير بالذكر أن المناطق التي تم تقسيمها تشمل: نفوذ بلدية خانيونس (14) منطقة، الفخاري (1) منطقة، القرارة (4) مناطق، بني سهيلا (4) مناطق، عبسان الكبيرة (4) مناطق، عبسان الجديدة (1) منطقة، خزاعة (1) منطقة ، فيما سيتم لاحقا الإعلان عن الحرف والمحلات التي سيسمح لها بالعمل وتشمل (المخابز-الصيدليات-البقالات- الخضار-الدواجن)