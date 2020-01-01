  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرغوثي: الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة جريمة كبرى ضد الإنسانية

الجمعة 28 أغسطس 2020 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة جريمة كبرى ضد الإنسانية


غزة /سما/

 وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 14 عاما، وتصعيده مع عمليات القصف المتكررة للقطاع في ظل انتشار وباء الكورونا، بالجريمة الكبرى ضد الإنسانية .

وقال البرغوثي ان البنية الصحية في قطاع غزة تعاني من ضعف شديد في البنية التحتية و نقص خطير في الأدوية والمواد الطبية الطبية و المخبرية التي لا يتوفر منها سوى 40% من الاحتياجات الأساسية.

وأضاف البرغوثي أنه لا يتوفر حاليا في القطاع سوى عشرين جهاز تنفس اصطناعي غير مشغولة لاستخدامها لمرضى الكورونا.

وأوضح ان من المستحيل على القطاع الصحي مواجهة وباء الكورونا في ظروف لا تتوفر فيها الكهرباء الا لأربعة ساعات يوميا و في ظل انقطاع المياه عن مناطق واسعة بسبب انقطاع الكهرباء الذي يسببه الحصار الإسرائيلي.

وتابع: ان المؤسسات الصحية أكدت أن ثمانية آلاف (8000) مريض يعانون من السرطان و لا يتوفر علاج لهم في قطاع غزة وهم ممنوعون من السفر لتلقي العلاج في الضفة الغربية و القدس.

وأكد البرغوثي الحاجة إلى حملة فلسطينية شاملة لفرض ضغط دولي على إسرائيل لرفع الحصار الظالم عن أهله ولمنع حدوث كارثة صحية لا تحمد عقباها.

#مصطفى البرغوثي #فيروس كورونا #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

سأحرقهم أمام الفلسطينيين.. سهى عرفات: بدأت السلطة بالفعل في مضايقة أفراد عائلتي

حماس تعلق على خطاب ملادينوف بمجلس الامن حول غزة: تصريحاتك مفاجئة وتخدم الاحتلال

تعليق بيلا حديد عن الطفل مغني الراب من غزة يثير غضب صحيفة نتنياهو العبرية

تسجيل 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

شاهد: الشرطة تُغلق بالسواتر الرملية الطرق المؤدية لشمال قطاع غزة

صور : إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لغزة

الاحتلال يقصف عدة مواقع بغزة والمقاومة ترد بإطلاق الصواريخ

الأخبار الرئيسية

56

تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

4

ردا على تصريحاتها.. "فتح" تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض بتفاصيل السياسة ومتغيّراتها

صحة غزة: يتم اصدار التقرير اليومي حول الحالة الوبائية الثامنة مساءً ونُحذر من الشائعات

ميلادنوف يحذر : الوضع خطير في غزة ولا احد يستطيع ان يمنع تصعيداً وشيكاً مع إسرائيل

الصحة : وفاتان و724 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 164 مُصاباً