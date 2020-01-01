تنمية غزة: تسجيل الاسرة المتضررة من كورونا والعاطلين عن العمل بعد انتهاء فترة الطوارئ

غزة /سما/

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، اليوم الجمعة، إن الوزارة ستقوم بتفعيل روابط لتسجيل الاسرة المتضررة من كورونا والعمال العاطلين عن العمل عند الانتهاء من فترة الطوارئ والعودة لعمل المؤسسات الحكومية.

وأشارت الكحلوت في تصريحات اذاعية، الى أن هناك أسر عديدة تتلقى مساعدات يومية يصعب الوصول إليها في هذه الأيام.

وبينت، أن هناك خطة أعلن عنها وكيل الوزارة د. غازي حمد للوصول إلى ما يقارب 50 ألف أسرة فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة، منوهة الى أنه يتم العمل حالياً على تسجيل كشوفات للوصول لنحو 15 ألف اسرة لتقديم المساعدات لهم خلال الأيام القادمة.

ولفتت، الى أنه هناك تعاون كبير بين العدد من الجمعيات الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية في إغاثة المحجورين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.