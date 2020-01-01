  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعليمات جديدة من بلدية بيت لاهيا للمواطنين تبعاً لحالة الطوارئ

الجمعة 28 أغسطس 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليمات جديدة من بلدية بيت لاهيا للمواطنين تبعاً لحالة الطوارئ


غزة /سما/

أصدرت بلدية بيت لاهيا، الجمعة، تعليمات جديدة للمواطنين، في ظل حالة الطوارئ إثر انتشار فيروس كورونا، داخل المجتمع.

وقال علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهيا، في تصريحات اذاعية، ""نهيب بالمواطنين الي ترشيد استهلاك المياه واستخدام الخزانات الأرضية للتغلب على شح المياه في ظل أزمة انقطاع الكهرباء".

ودعى العطار، المواطنين الي اخراج النفايات الصلبة ووضعها بأكياس محكمة وآمنة بصورة يومية من الخامسة فجراً حتى الثامنة صباحاً.

وأشار إلى أن البلدية، تقوم بجمع نحو 100 طن من النفايات، من شوارع البلدة وترحيلها إلى مكب النفايات.

ولفت العطار إلى أن البلدية تمر بتحدي كبير في قطاعات رئيسية أبرزها المياه والنظافة والصرف الصحي.

وشدد على محاسبة التجار والباعة، الذين يحاولون احتكار السلع والتلاعب بأسعارها، مؤكداً على وجود تعاون مستمر مع وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص.

 

#بلدية بيت لاهيا #تعليمات #فيروس كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

سأحرقهم أمام الفلسطينيين.. سهى عرفات: بدأت السلطة بالفعل في مضايقة أفراد عائلتي

حماس تعلق على خطاب ملادينوف بمجلس الامن حول غزة: تصريحاتك مفاجئة وتخدم الاحتلال

تعليق بيلا حديد عن الطفل مغني الراب من غزة يثير غضب صحيفة نتنياهو العبرية

تسجيل 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

شاهد: الشرطة تُغلق بالسواتر الرملية الطرق المؤدية لشمال قطاع غزة

صور : إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لغزة

الاحتلال يقصف عدة مواقع بغزة والمقاومة ترد بإطلاق الصواريخ

الأخبار الرئيسية

56

تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

4

ردا على تصريحاتها.. "فتح" تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض بتفاصيل السياسة ومتغيّراتها

صحة غزة: يتم اصدار التقرير اليومي حول الحالة الوبائية الثامنة مساءً ونُحذر من الشائعات

ميلادنوف يحذر : الوضع خطير في غزة ولا احد يستطيع ان يمنع تصعيداً وشيكاً مع إسرائيل

الصحة : وفاتان و724 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 164 مُصاباً