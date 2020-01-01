تعليمات جديدة من بلدية بيت لاهيا للمواطنين تبعاً لحالة الطوارئ

غزة /سما/

أصدرت بلدية بيت لاهيا، الجمعة، تعليمات جديدة للمواطنين، في ظل حالة الطوارئ إثر انتشار فيروس كورونا، داخل المجتمع.



وقال علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهيا، في تصريحات اذاعية، ""نهيب بالمواطنين الي ترشيد استهلاك المياه واستخدام الخزانات الأرضية للتغلب على شح المياه في ظل أزمة انقطاع الكهرباء".



ودعى العطار، المواطنين الي اخراج النفايات الصلبة ووضعها بأكياس محكمة وآمنة بصورة يومية من الخامسة فجراً حتى الثامنة صباحاً.



وأشار إلى أن البلدية، تقوم بجمع نحو 100 طن من النفايات، من شوارع البلدة وترحيلها إلى مكب النفايات.



ولفت العطار إلى أن البلدية تمر بتحدي كبير في قطاعات رئيسية أبرزها المياه والنظافة والصرف الصحي.



وشدد على محاسبة التجار والباعة، الذين يحاولون احتكار السلع والتلاعب بأسعارها، مؤكداً على وجود تعاون مستمر مع وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص.



