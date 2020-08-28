دائرة الارصاد الجوية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة

رام الله /سما/

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من موجة الحر التي بدأت منذ اليوم الجمعة، ودعتهم عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وبينت دائرة الارصاد الجوية في تقريرها شدة موجة الحر حتى يوم الاثنين القادم وهي كالتالي :

الجمعة 2020/08/28: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو حاراً قي المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت2020/08/29: موجة شديدة الحرارة نتيجة لوجود كتله هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على البلاد ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2020/08/30: تستمر الموجة شديدة الحرار والجافة على البلاد و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، و درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأثنين 2020/08/31: تستمر الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، و درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .