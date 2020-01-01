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القاهرة تكشف كيف نفذ "ثعلب الإخوان" محمود عزت مخططاته في مصر دون كشفه حتى القبض عليه؟

الجمعة 28 أغسطس 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة تكشف كيف نفذ "ثعلب الإخوان" محمود عزت مخططاته في مصر دون كشفه حتى القبض عليه؟


القاهرة /سما/

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن الطريقة التي تواصل بها القيادي "الإخواني" محمود عزت مع جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج لتنفيذ مخططاته كل هذه السنوات الماضية.

وقالت إنه تواصل مع قيادات الإخوان الهاربين عن طريق البرامج المشفرة، وذلك بهدف تأمين عملية التواصل وعدم رصده، إلا أن أجهزة الأمن نجحت في تحديد مكان اختبائه والقبض عليه.

ونوهت بأنه "تم العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصله وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية".

وكانت قوات الأمن المصرية قد أعلنت القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة.

المصدر: "RT"

#مصر #محمود عزت #الاخوان الملسمين

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