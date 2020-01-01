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الصين تحذر من فيروس جديد أكثر فتكا من كورونا مصدره كازاخستان

الجمعة 28 أغسطس 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تحذر من فيروس جديد أكثر فتكا من كورونا مصدره كازاخستان


بكين /سما/

في وقت يدعو فيه خبراء الصحة العالم للاستعداد لموجة جديدة من فيروس كورونا في الخريف، أشارت تقارير صحية من الصين لظهور فيروس جديد في كازاخستان المجاورة قد يحصد أرواحا أكثر من كورونا.

ووفقا لتقرير نشره موقع Genius Boy Report الأمريكي الخميس، فإن تقارير صحية رسمية من الصين حذرت من التهاب رئوي خطير غير معروف بدأ ينتشر في كازاخستان، وحالات الإصابة به تتزايد بسرعة.

ورغم إنكار مسؤولي كازاخستان الأمر، إلا أن الصين لم تتراجع وتصر على أن جارتها تتعامل مع شيء خطير للغاية. وفق روسيا اليوم

وليس من الواضح بعد إن كان هناك فيروس جديد فعلا يضرب البلاد، لكن السلطات في كازاخستان أعلنت تسجيل أعداد قياسية من الإصابات بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين حيث بلغ معدل الإصابات قرابة 2000 حالة جديدة يوميا، وهو رقم قياسي للبلاد.

ومهما كانت الحالة، فقد مر الآن أكثر من شهر منذ أن قدمت الصين هذه التقارير، ولم تبلغ كازاخستان بعد عن ظهور أي شيء آخر غير الزيادة في حالات "كوفيد-19".

#الصين #فيروس غامض #فيروس كورونا #كازاخستان

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