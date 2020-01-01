أعراض الإصابة بالاكتئاب

وكالات / سما /

الاكتئاب من أكثر المشاكل النفسية شيوعا ويحدث بعد التعرض لموقف محزن أو كرد فعل طبيعي للخسارة أو صراعات الحياة أو الثقة بالنفس، ولكن عندما تصبح هذه المشاعر ساحقة، وتسبب أعراضًا جسدية ، وتستمر لفترات طويلة من الزمن ، فإنها يمكن أن تمنع الشخص من عيش حياة طبيعية ونشيطة.

ووفقا لتقرير لموقع webmed إذا استمر الاكتئاب دون علاج ، فقد يزداد سوءًا ويستمر لأشهر أو حتى سنوات يمكن أن يسبب الألم وربما يؤدي إلى الانتحار ، كما يحدث مع حوالي 1 من كل 10 أشخاص يعانون من الاكتئاب، التعرف على الأعراض هو المفتاح لسوء الحظ ، لا يتم تشخيص أو علاج حوالي نصف الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

اعراض الاكتئاب

صعوبة في التركيز وتذكر التفاصيل واتخاذ القرارات، إعياء، الشعور بالذنب وانعدام القيمة والعجز، التشاؤم واليأس، الأرق أو الاستيقاظ في الصباح الباكر أو النوم كثيرًا، التهيج، الأرق، فقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت ممتعة في السابق ، الإفراط في الأكل ، أو فقدان الشهية، أوجاع أو آلام أو صداع أو تقلصات لا تزول، مشاكل في الجهاز الهضمي لا تتحسن حتى مع العلاج، استمرار المشاعر الحزينة أو القلقة ، أفكار أو محاولات انتحارية.

علامات تحذيرية من الانتحار بالاكتئاب

ينطوي الاكتئاب على مخاطر كبيرة للانتحار الأفكار أو النوايا الانتحارية خطيرة تشمل علامات التحذير:

التحول المفاجئ من الحزن إلى الهدوء الشديد ، أو الظهور بمظهر السعادة، دائما الحديث أو التفكير في الموت، الاكتئاب السريري (الحزن العميق ، وفقدان الاهتمام ، وصعوبة النوم والأكل) الذي يزداد سوءًا.

المخاطرة التي قد تؤدي إلى الوفاة ، إبداء تعليقات حول كون الشخص ميؤوسًا منه أو عاجزًا أو عديم القيمة، ترتيب الأمور ، مثل تقييد الأطراف أو تغيير الإرادة، قول أشياء مثل "سيكون من الأفضل لو لم أكن هنا" أو "أريد الخروج"، الحديث عن الانتحار، زيارة أو الاتصال بالأصدقاء المقربين والأحباء.