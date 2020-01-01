غزة: الاقتصاد تحرر 63 محضر ضبط لتجار مخالفين

غزة /سما/

واصلت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في غزة عملها في ضبط الأسواق والمحلات التجارية في محافظات قطاع غزة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن طواقم حماية المستهلك قامت بتنظيم 78 جولة وزيارة تفتيشية، تم خلالها تحرير 63 محضر ضبط لتجار مخالفين قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة.

وذكرت أن طواقم الوزارة بالتنسيق مع محافظ شرطة البلديات في كافة المحافظات قامت بمنح موزعي البضائع والسلع التموينية أذونات بالتجول وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية ليتمكن المواطنين من التسوق وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الامن والسلامة الصحية.

وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.