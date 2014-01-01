هل يعود دييجو كوستا إلى الدوري الإنجليزي؟

وكالات / سما /

أمضى دييجو كوستا، المُهاجم الإسباني لنادي أتلتيكو مدريد، عدة مواسم رائعة في الدوري الإنجليزي مع فريقه السابق تشيلسي ويبدو أنه أمام فرصة جديدة للعودة للبرميرليج عبر بوابة فريق لندني آخر.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ميرور البريطانية فإن نادي توتنهام هوتسبير ومُدربه جوزيه مورينيو أمام فرصة للحصول على توقيع كوستا الذي عرضه فريقه الإسباني للبيع.

وذكر التقرير أن السبيرز يرغبون في التعاقد مع مُهاجم بورنموث كالوم ويلسون ولكن النادي اللندني لم يتقدم بعرض حتى الآن، ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن خيار كوستا سيكون اقتصادياً أكثر للسبيرز خاصة أنه في عامه الأخير في عقده الحالي مع الروخوبلانكوس.

وسيُواجه السبيرز إذا قرر بالفعل السعي وراء توقيع كوستا مُنافسة من بنفيكا الذي أبدى بدوره اهتماماً بخدمات كوستا الذي يظل خياراً قوياً لتدعيم الهجوم على الرغم من تقدمه في العُمر.

وكان كوستا سبق له العمل مع مورينيو في فترته مع تشيلسي بين عامي 2014 و2017، وهي الفترة التي شهدت فوزه بالدوري الإنجليزي مرتين.