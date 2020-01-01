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بلاطة يجدد عقود ترابين وأبو غنيمة

الجمعة 28 أغسطس 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلاطة يجدد عقود ترابين وأبو غنيمة


الضفة المحتلة / سما /

بدأ نادي مركز بلاطة حامل لقب دوري المحترفين بالضفة المحتلة, تجديد عقود نجومه, استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وأكد مركز بلاطة, تجديد عقود الثنائي موسى ترابين, وطارق أبو غنيمة مدة موسم آخر, للظهور مع الفريق في البطولات المحلية والخارجية.

ومن المقرر أن يشارك بلاطة في كأس الاتحاد الآسيوي الموسم القادم, وهو بحاجة للاعبين أقوياء لتقديم عروض جيدة في المسابقة القارية.

يشار إلى أن فريق "الجدعان" حصد لقب دوري المحترفين خلال الموسم الكروي الأخير, لأول مرة في تاريخه, عقب إنهائه المسابقة متصدرا برصيد 51 نقطة.

#بلاطة #مركز بلاطة #دوري المحترفين #موسى ترابين #طارق أبو غنيمة

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