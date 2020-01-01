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بسبب كورونا ،، فريق ينسحب من دوري السلة ..!

الجمعة 28 أغسطس 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب كورونا ،، فريق ينسحب من دوري السلة ..!


رام الله / سما /

انسحب فريق سرية رام الله الأولى من دوري السلة في الضفة المحتلة, رغم إعلان اتحاد اللعبة استكمال المسابقة, بعد توقف دام "4" شهور, بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وأكد النادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أنه لن يكمل مشواره الدوري, حفاظا على اللاعبين والمدربين وعائلاتهم من "كورونا".

وبيّن النادي أن أرواح المواطنين أهم من الفوز بجميع الألقاب والبطولات, متمنيا التوفيق لباقي الأندية المشاركة بالدوري.

يشار إلى أن فريق السرية يحتل المركز الثامن في دوري السلة برصيد 18 نقطة, من 4 انتصارات, و10 خسائر.

#دوري السلة #فيروس كورونا #كورونا

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