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عوكل والمقيد ينسحبان من انتخابات اتحاد القدم

الجمعة 28 أغسطس 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
عوكل والمقيد ينسحبان من انتخابات اتحاد القدم


غزة / سما /

أعلن باسل عوكل وعطا المقيد, انسحابهما من انتخابات عضوية المكتب للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والتي ستعقد يوم 11 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار عوكل والمقيد بالانسحاب من خوض غمار انتخابات اتحاد القدم، بعد يوم واحد من تثبيت المرشحين لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد.

وقال عوكل, إنه سحب ترشيحه من الانتخابات التزاما بقرار الحركية الرياضية لـ"فتح"، التي اختارت الثلاثي صلاح أبو العطا، ياسر رضوان، محمد زكريا الأغا لعضوية المكتب التنفيذي، والتزاما بالتوافق الرياضي الفلسطيني.

ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة وحتى موعد انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني، العديد من الانسحابات.

#اتحاد القدم

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