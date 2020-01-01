  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش اللبناني: طائرات استطلاع إسرائيلية تسجل 15 خرقاً جوياً بين الأمس واليوم

الجمعة 28 أغسطس 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني: طائرات استطلاع إسرائيلية تسجل 15 خرقاً جوياً بين الأمس واليوم


بيروت /سما/ د ب أ

 أعلنت قيادة الجيش اللبناني، تسجيل 15 خرقاً جوياً من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية بين أمس الخميس واليوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة: إنه" بتاريخ 27 /8 /2020 اعتباراً من الساعة الثانية و15 دقيقة ولغاية 28 / 8 2020 الساعة الثانية و45 دقيقة، تم تسجيل 15 خرقاً جوياً من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وتجري" متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، بحسب البيان.

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

#الجيش اللبناني #اسرائيل #طائرات استطلاع #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

سأحرقهم أمام الفلسطينيين.. سهى عرفات: بدأت السلطة بالفعل في مضايقة أفراد عائلتي

حماس تعلق على خطاب ملادينوف بمجلس الامن حول غزة: تصريحاتك مفاجئة وتخدم الاحتلال

تعليق بيلا حديد عن الطفل مغني الراب من غزة يثير غضب صحيفة نتنياهو العبرية

تسجيل 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

شاهد: الشرطة تُغلق بالسواتر الرملية الطرق المؤدية لشمال قطاع غزة

مصدر بالمقاومة: الاحتلال أفشل الجهود المبذولة للتهدئة.. ورسائل للاحتلال تشهدها الساعات المقبلة

الاحتلال يقصف عدة مواقع بغزة والمقاومة ترد بإطلاق الصواريخ

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: يتم اصدار التقرير اليومي حول الحالة الوبائية الثامنة مساءً ونُحذر من الشائعات

ميلادنوف يحذر : الوضع خطير في غزة ولا احد يستطيع ان يمنع تصعيداً وشيكاً مع إسرائيل

الصحة : وفاتان و724 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 164 مُصاباً

12

صور : إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لغزة

أبو مرزوق: حركة حماس تعرب عن رفضها بشدة للاتفاق الصهيوني الإماراتي