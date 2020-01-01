إنتر ميلان لم يستسلم في سباق الحصول على ميسي

وكالات / سما /

رغم عدم وجود خطوات إيجابية حتى الآن لكن نادي إنتر ميلان لم يتنازل عن حلمه بضم ليونيل ميسي قائد برشلونة.

حيث يريد الرئيس ستيفن زهانج أن يبحث تكاليف القيام بتلك الصفقة ويبحث عن الرعاة المناسبين من الصين للمساعدة في تمويله.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت اليوم الجمعة أن مانشستر سيتي يتزعم السابق وهو في موقف أقوى من الآخرين لضم أسطورة برشلونة هذا الصيف.

ولكن ربما يقول الإنتر كلمته ويقوموا بإغراء اللاعب وخصوصاً وأن نظام الضرائب الجديد في إيطاليا سيكون أمراً مميزاً بالنسبة له لدفع ضرائب أقل.

أشارت الصحيفة أن تخفيض الضريبة وتوفيرالكثير من الأمور سيكون سبباً مساعداً لنادي الإنتر في مفاوضاته مع ليونيل ميسي، وأضافت أن زهانج بدأ بالفعل بالتحدث مع رعاة من الصين والتخطيط لتلك الخطوة.