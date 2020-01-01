اعلام اسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال مزيد من التصعيد في قطاع غزة

القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة معاريف الاسرائيلية، إنه رغم زيارة السفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة، فإنه لم يطرأ تغيير يذكر على الوضع، مبينة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال مزيد من التصعيد.



وأوضحت الصحيفة، أنه لا تشير الأنباء في هذه المرحلة لقرب التوصل لحالة من الهدوء في الجنوب، وعلى ما يبدو فإن الوضع القائم سيستمر.



وأكدت أنه من الممكن أن تكون محاولة وقف تفشي (كورونا) في قطاع غزة بمثابة خطوة مشجعة لتحقيق الهدوء في المنطقة، لكن حسب المعطيات في الوقت الحالي لا يبدو ذلك السيناريو معقولًا، والجيش الإسرائيلي يستعد أكثر للتصعيد.