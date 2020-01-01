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الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات بكورونا اليوم و2068 إصابة أمس

الجمعة 28 أغسطس 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات بكورونا اليوم و2068 إصابة أمس


القدس المحتلة /سما/

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بوفاة ثلاثة مرضى بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 891 منذ بداية الجائحة، فيما سجلت الإصابات بالفيروس، أمس، 2,068 إصابة جديدة، إثر إجراء 36,372 فحص لكورونا.

وأظهر بيانات وزارة الصحة وجود 426 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 118 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين النشطين بكورونا 20,444، اليوم، وأن عدد الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 111,493، وتماثل إلى الشفاء 90,158.

رغم ذلك، إلا أن بيانات الوزارة تشير إلى أن عدد المصابين النشطين اليوم أقل من عددهم في بيانات نُشرت قبل ظهر أمس وأشارت إلى وجود 21,145 حالة إصابة نشطة، كما أن عدد المتعافين ارتفع وبلغ أمس 87,017.

ومساء أمس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيّات و1942 إصابة، بفيروس كورونا المستجد، وكان عدد الحالات الخطيرة 410، بينها 115 حالة تنفس اصطناعي، وأن 87714 شخصا تماثلوا للشفاء، مُشيرة إلى أن عدد المرضى النشطين وصل إلى 21589 شخصا.

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية

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