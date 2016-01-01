منع زيارة أسير مضرب عن الطعام بعد عزله

رام الله /سما/

رفضت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، السماح لمحامي الأسير معتصم تيسير سمارة (43 عاماً) زيارته في سجن النقب الصحراوي، للإطلاع على أوضاعه، بعد إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على تجديد الحكم الإداري بحقة للمرة الثالثة على التوالي لمدة 6 أشهر.

وعاقبت إدارة سجن النقب الأسير سمارة من مدينة طولكرم، بالعزل ونقله إلى الزنازين الانفرادية، علماً أنه تعرض للاعتقال مرات عديدة، كان آخرها بتاريخ 7 /11 /2019، مع شقيقه عدنان سمارة بعد اقتحام منازلهم ونقلهم إلى التحقيق في الجلمة، وبعد 10 أيام على اعتقاله أصدرت بحقه محكمة الاحتلال قرار اعتقالٍ إداري لمدة أربع أشهر دون توجيه أي تهمة.

وأمضى الأسير سمارة في سجون الاحتلال 16 عاماً، وأُطلق سراحه عام 2016، وأعيد اعتقاله مره أخرى عام 2017، أثناء مروره على حاجز حوارة جنوب نابلس، وتحويله للاعتقال الإداري وأمضى خلالها عام آخر.