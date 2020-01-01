سلفيت: الاحتلال يقمع مسيرة ويمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المصادرة

سلفيت /سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة في قرية حارس شمال غرب سلفيت، باتجاه الأراضي المصادرة غربي القرية بالقرب من المستوطنات المقامة على أراضيها.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيل أغلقت المدخل الغربي للقرية المقام عليه بوابة حديدية، لمنع إقامة صلاة الجمعة في الأراضي المصادرة، وأقيمت صلاة الجمعة بالقرب من المدخل الغربي المغلق.

وقال عمر سمارة، رئيس المجلس المحلي لقرية حارس:" هذه الفعالية تقام كل جمعة ويمنع الاحتلال إقامتها على الأراضي المصادرة ، وتقام عند مدخل القرية المغلق بالبوابة الحديدية، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المصادرة يأتي في سياق الإستمرار في سياسة مصادرة الأراضي وعزل القرية وأهلها".