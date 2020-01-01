ميلادنوف يحذر : الوضع خطير في غزة ولا احد يستطيع ان يمنع تصعيداً وشيكاً مع إسرائيل

غزة/سما/

حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من تصعيد وشيك في قطاع غزة.



وقال ملادينوف، عبر حسابه في تويتر الجمعة: "الوضع في قطاع غزة ومحيطه يتدهور بشكل سريع، هناك زيادة سريعة في تفشي كورونا بين السكان. ومع نظام صحي منهار، والانقطاع الدائم للكهرباء، وارتفاع معدل البطالة.. أنا قلق جدا من أن التصعيد وشيك".



وأضاف: "تشديد الإغلاق يجعل الحياة داخل القطاع غير قابلة للتحمل. انخفضت ساعات وصل الكهرباء إلى 3، والمستشفيات بالكاد تؤدي عملها".



وشدد"يجب أن يتوقف المسلحون فورا عن إطلاق القذائف والبالونات المتفجرة. ويجب على إسرائيل أن تعيد إمدادات الطاقة التي توفرها الأمم المتحدة للكهرباء".



وأكد ملادينوف أنه "في ظل هذه الظروف، لن تنجح أي جهود للوساطة في منع التصعيد وتحسين الوضع".



وقصفت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم مستوطنات غلاف غزة بستة قذائف صاروخية.



وجاء إطلاق المقاومة للصواريخ في سياق ردها على قصف إسرائيلي نفذته طائرات الاحتلال ومدفعيته فجر اليوم على أهداف في قطاع غزة.