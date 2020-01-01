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الصحة : وفاتان و724 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 164 مُصاباً

الجمعة 28 أغسطس 2020 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : وفاتان و724 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 164 مُصاباً


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل وفاتين جديدتين، و724 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 164 مُصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعد إجراء 4115 فحصا.

وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالتي الوفاة سجلت لمواطن 29 عاما من مخيم قلنديا، ومواطن 71 عاما من مخيم بلاطة بنابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (286)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (49)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (4)، أريحا والأغوار (10)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (16)، طوباس (2)، قطاع غزة (57 خلال الـ48 ساعة الماضية)، محافظة القدس (199)، بينها 57 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (5)، مدينة القدس (67)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة نابلس (75).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص "كورونا" الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم  من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://result.moh.ps وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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