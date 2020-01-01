رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و622 إصابة بـ"كورونا" و325 حالة تعاف، وإصدار الرئيس تعليمات بتشديد الإجراءات الوقائية، وإرسال وفد وزاري إلى قطاع غزة لمتابعة ملف كورونا.

وفيما يلي أبرز العناوين

الحياة الجديدة:

عائلة الشهيد إياد الحلاق: الاحتلال يسعى لحرق ملف قتله

الاحتلال يهدم مبنى قيد الانشاء في عرابة وإقامة بؤرة استيطانية شمال رام الله

الرئيس يصدر تعليمات بتشديد الإجراءات الوقائية وإرسال وفد وزاري إلى قطاع غزة

تشييع رفات الجندي المجهول إلى مقبرة شهداء بيتا

"التنفيذية" تحذر من إمكانية قيام أي دولة عربية بالتطبيع مع الاحتلال

19 عاما على استشهاد أبو علي مصطفى

اشتية: نتابع الحالة الوبائية في غزة لحظة بلحظة

"الافتاء الأعلى" ردا على كوشنير: المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم

عريقات: إدارة ترمب بدعمها إسرائيل تدفع المنطقة إلى العنف

6 وفيات و622 إصابة بـ"كورونا" و325 حالة تعاف

بمبادرة من الأخضر الإبراهيمي.. دعوة عربية لمواجهة الضم والاستيلاء والتطبيع

غزة تتحول إلى باريس بأسعارها السياحية!!!

الأيام:

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحام العراقيب وهدمها للمرة 177

"كورونا" تسجل رقما قياسيا بأربع وفيات و655 إصابة جديدة بينها 55 في غزة

الرئيس يترأس اجتماعا للجنة الطوارئ ويصدر تعليمات بتشديد الإجراءات الوقائية

مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة شمال رام الله لتوسيع مستوطنة فوق أراضي المواطنين

غزة: تخفيف محدود لقيود حظر التجول لإتاحة المجال لشراء الاحتياجات الضرورية

ثلاث منظمات إسرائيلية تعترض على بناء 3500 وحدة استيطانية في "إي 1"

إعدام الحلاق: توقعات بإغلاق الملف وعدم تقديم الشرطي القاتل للمحاكمة

منظمة التحرير تحذر من إمكانية قيام أي دولة عربية بالتطبيع مع الاحتلال

"حماس" تنتظر عودة العمادي إلى غزة حاملا رد إسرائيل على مطالب جديدة

القدس:

الرئيس يترأس اجتماعا للجنة الطوارئ

"العليا الإسرائيلية" تشرعن مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة لصالح الاستيطان

نقل رفات شهيد أردني إلى مقبرة بيتا بعد 53 عاما من استشهاده

لجنة مكلفة من رئيس الوزراء تتوصل لحل أزمة مستشفى المقاصد

دائرة الافتاء: المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم

150 إصابة جديدة بكورونا في القدس

197 مستوطن يقتحمون الأقصى بثياب تحمل شعارات "الهيكل" وعلم إسرائيل