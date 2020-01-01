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رئيس الوزراء الياياني يعلن استقالته لأسباب صحية

الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الياياني يعلن استقالته لأسباب صحية


وكالات

أعلن رئيس وزراء اليايان شينزو آبي استقالته لأسباب صحية، معربا عن أسفه للرحيل دون توقيع معاهدة سلام مع روسيا.

وقال آبي في مؤتمر صحفي إنه: "مؤلم للغاية أني أرحل دون حل بعض القضايا، بما في ذلك إبرام معاهدة سلام مع روسيا".

كما أعرب آبي عن أسفه لفشله في تحقيق نتيجة في حل مشكلة اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية ، وكذلك قضية تعديل دستور البلاد.

وطلب آبي من خليفته المستقبلي العمل بنشاط لحل هذه المشاكل.

من جانبه أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جاباروف، أن روسيا تتوقع أن يكون رئيس وزراء اليابان الجديد قادرا على المضي قدما على طريق توقيع معاهدة سلام مع روسيا.

وقال السيناتور الروسي لوكالة "سبوتنيك": "قدمت روسيا لليابان يد الصداقة، لعقود من الزمان، وعرضت التوقيع على معاهدة سلام، لكن جميع رؤساء الوزراء اليابانيين نصوا على عودة الكوريل (الجنوبية) كشرط للتوقيع عليها، وهذا أمر مستحيل".

وأضاف جاباروف: "نتمنى أن يتعامل رئيس الوزراء الياباني مع روسيا كشريك كامل يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق معه، وليس كإقليم يمكن انتزاع قطعة منه".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قدم استقالته، اليوم الجمعة، بعد تدهور حالته الصحية.

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