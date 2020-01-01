مصر: اعتقال القائم بأعمال مرشد "الإخوان المسلمين"

القاهرة / وكالات /

اعتقلت الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، محمود عزت، شرقي القاهرة.

وقالت الداخلية في بيان إنه "ألقت أجهزة الأمن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)". وأضافت أن "معلومات وردت مؤخرا باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس للاختباء".

وزعم البيان أن عملية المداهمة والتفتيش أسفرت عن "العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة التي تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته، وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج مصر".