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الأسير شعاع كممجي من جنين يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

الجمعة 28 أغسطس 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

دخل الأسير شعاع جلال نايف كممجي من مدينة جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ 18 في سجون الاحتلال الاسرائيلي علما أنه محكوم بالسجن مدة 25 عاما.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير كممجي فقد شقيقه ضياء العام الماضي، الذي كان ممنوعا من زيارته طيلة فترة اعتقاله، وكان أمله الوحيد أن يتحرر شقيقه شعاع ويتمكن من رؤيته، كما توفيت والدته وهو السجن وحرم من وداعها وإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

وأمضى الأسير فترات طويلة في العزل، وحرم من الزيارات، في حين تمكن كممجي من إكمال دراسته الجامعية في الأسر وتأليف كتاب سؤال وجواب في عقيدة الإسلام.

#سجون الاحتلال

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