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عميد أسرى محافظة جنين رائد السعدي يدخل عامه الـ32 في الأسر

الجمعة 28 أغسطس 2020 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

دخل الأسير رائد محمد شريف السعدي (51 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الجمعة، عامه الثاني والثلاثين في سجون الاحتلال .

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين ، أن الأسير السعدي يعتبر عميد أسرى مدينة جنين وأقدم أسير في سجون الاحتلال من المحافظة، حيث إنه معتقل منذ 28/8/1989، ومحكوم بالسجن المؤبد مرتين، إضافة لـ20 عاما.

واضاف سمور: إن الأسير السعدي اعتقل للمرة الأولى في عام 84 لمدة 6 شهور، لقيامه برفع علم فلسطين على أعمدة الكهرباء في بلدة السيلة الحارثية، وكان مطاردا لعدة سنوات للاحتلال، وقام الاحتلال خلال تلك الفترة باعتقال والدته لمدة أربعة أشهر وبعض إخوته للضغط عليه لتسليم نفسه، إلى أن تم اعتقاله من قبل الوحدات الخاصة المستعربة خلال زيارة متخفية لبيته للاطمئنان على أهله في عام 1989.

وأشار إلى أنه على مدار 32 عاما قضاها في سجون الاحتلال، فقد رائد عددا من أفرد عائلته وأقاربه، كان أولهم جدته في العام 1999، ولحق بها جده عام 2001، وعمه عبد الله في العام 2008، ليلحق بهم شقيقه الأكبر عماد في العام 2010، وأخيرا والدته الحاجة أم عماد في العام 2014، والتي كانت تنتظر بفارغ الصبر معانقة "رائد" وتجهز نفسها للاحتفال بخروجه وتزويجه، كما فقد والده بصره منذ عامين.

#الأسرى

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