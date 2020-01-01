  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يشبه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بصفقة عقارية

الجمعة 28 أغسطس 2020 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يشبه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بصفقة عقارية


القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس في عام 2018، كلف الميزانية الأمريكية نحو ألفي مرة أقل مما كان مخططا له، وشبه ذلك بالصفقة العقارية.

وأضاف ترامب، في كلمته في وقت متأخر من الليلة الماضية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: "على عكس العديد من الرؤساء الذين سبقوني، فقد وفيت بوعدي، واعترفت بالعاصمة الحقيقية لإسرائيل، ونقلنا سفارتنا إلى القدس. وقمنا بتنفيذ ذلك فعلا. وبدلا من إنفاق مليار دولار على المبنى الجديد كما كان مخططا، اخترنا مبنى قائما في أفضل المناطق. صفقة عقارية، أليس كذلك؟ لقد افتتحنا السفارة بأقل من 500 ألف دولار".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة، "اعترفت بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان"، وأنه تم هذا الشهر "التوصل إلى أول اتفاق سلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاما" (بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة).

وقال: "عندما توليت منصب الرئيس، كان الشرق الأوسط في حالة فوضى كاملة: كان تنظيم داعش يعربد هناك، وتعزز موقف إيران، ولم تكن هناك نهاية تلوح في الأفق للحرب في أفغانستان. وخرجت من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران".

وحسب ترامب فإن الولايات المتحدة "قضت بشكل تام على خلافة داعش، وعلى مؤسسها وزعيمها أبو بكر البغدادي".

المصدر: تاس

#ترامب #السفارة الامريكية #القدس

الأكثر قراءة اليوم

سأحرقهم أمام الفلسطينيين.. سهى عرفات: بدأت السلطة بالفعل في مضايقة أفراد عائلتي

شاهد: الشرطة تُغلق بالسواتر الرملية الطرق المؤدية لشمال قطاع غزة

مصدر بالمقاومة: الاحتلال أفشل الجهود المبذولة للتهدئة.. ورسائل للاحتلال تشهدها الساعات المقبلة

فصائل المقاومة بغزة لـ"الاحتلال": إذا لم يرفع الحصار فشعبنا لن يعاني وحده

تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

معروف: حظر التجوال في قطاع غزة قابل للتمديد.. والساعات القادمة ستحدد موعد صرف رواتب الموظفين

شاهد: خلل "خطير وغير عادي" في مرتفعات الجولان

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تشدد الخناق على غزة وتوقف معبر للوقود في كرم ابو سالم بصورة شاملة

الاحتلال يقصف عدة مواقع بغزة والمقاومة ترد بإطلاق الصواريخ

هنية

حماس تعلق على خطاب ملادينوف بمجلس الامن حول غزة: تصريحاتك مفاجئة وتخدم الاحتلال

تسجيل 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الرئيس يقرر تشديد الإجراءات الوقائية وإرسال وفد وزاري إلى قطاع غزة