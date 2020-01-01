  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف : استمرار إغلاق المساجد أمام الجماعات والجنائز

الجمعة 28 أغسطس 2020 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف : استمرار إغلاق المساجد أمام الجماعات والجنائز


غزة / سما /

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، استمرار إغلاق المساجد في قطاع غزة، وإيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات، وكذلك صلوت الجنائز فيها 

 وقالت الأوقاف: "لكي يبقى المواطنون على اتصال دائم بالمساجد التي تتعلق قلوبهم بها، تم تكليف مجموعة من الخطباء والوعاظ بإلقاء مواعظ قصيرة اليوم الجمعة عبر وتابعت: "ستُبث أيضًا موعظة مسجلة -مرئية وإذاعية- موحدة في وقت خطبة الجمعة بعنوان "الثبات في ظل المحن والابتلاءات" وذلك عبر الفضائيات والإذاعات المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأوقاف ووسائل التواصل المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه جملة من الرسائل الإيمانية للمواطنين في ظل إغلاق المساجد وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة ضمن إجراءات مواجهة فايروس كورونا.

ةدعت جموع المواطنين  إلى الاستماع ومشاهدة هذه الموعظة عبر مكبرات الصوت في المساجد والفضائيات والإذاعات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم أداء صلاة الظهر جماعةً مع الأهل في البيوت.

الأكثر قراءة اليوم

سأحرقهم أمام الفلسطينيين.. سهى عرفات: بدأت السلطة بالفعل في مضايقة أفراد عائلتي

شاهد: الشرطة تُغلق بالسواتر الرملية الطرق المؤدية لشمال قطاع غزة

مصدر بالمقاومة: الاحتلال أفشل الجهود المبذولة للتهدئة.. ورسائل للاحتلال تشهدها الساعات المقبلة

فصائل المقاومة بغزة لـ"الاحتلال": إذا لم يرفع الحصار فشعبنا لن يعاني وحده

وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد الطواقم الصحية بغزة

تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

معروف: حظر التجوال في قطاع غزة قابل للتمديد.. والساعات القادمة ستحدد موعد صرف رواتب الموظفين

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يقصف عدة مواقع بغزة والمقاومة ترد بإطلاق الصواريخ

هنية

حماس تعلق على خطاب ملادينوف بمجلس الامن حول غزة: تصريحاتك مفاجئة وتخدم الاحتلال

تسجيل 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الرئيس يقرر تشديد الإجراءات الوقائية وإرسال وفد وزاري إلى قطاع غزة

غزة

مدير عام الشرطة: سجلنا حالات تراخي بقرار حظر التجول وفصلنا محافظات قطاع غزة عن بعضها