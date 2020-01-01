موجة حر شديدة تضرب البلاد السبت وتستمر لـ 11 يوما

رام الله / سما /

بات من المؤكد أن فلسطين والمنطقة ستتأثر بموجة حر شديدة تستمر لفترة طويلة اعتبارا من يوم السبت، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة تأثير الموجة الحارة.

وبحسب الراصد الجوي داود طروة، فإن موجة الحر القادمة تعتبر قوية من حيث درجات الحرارة المصاحبة لها ومن حيث مدة تأثيرها، حيث من المتوقع أن تستمر 11 يوماً، وهي فترة نادرة جداً من حيث طول فترة التأثير.

وأضاف الراصد الجوي، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل كبير خلال الموجة القادمة، حيث من المتوقع أن تقترب درجات الحرارة من 42 درجة مئوية في المناطق الجبلية، فيما تصل إلى 49 في الأغوار الشمالية، وستكون الأجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق.

وستختلف درجات الحرارة خلال الموجة الحارة ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث سيكون هناك ذروتين الأولى بداية الأسبوع، والثانية نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع الذي يليه، وفِي الحالتين ستكون الأجواء شديدة الحرارة.

ويحذر خلال فترة تأثير الموجة الحارة من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن خطر إشعال الخرائط، ومن العمل تحت أشعة الشمس، كما بنصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل.