حماس: المقاومة لن تتردد في خوض معركة مع استمرار التصعيد والحصار

غزة / سما /

أكدت حركة حماس، صباح اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية لن تتردد في القيام بواجبها الوطني تجاه شعبها والدفاع عنه أمام أي عدوان، وخوض المعركة مع الاحتلال في حال استمرار التصعيد والحصار.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، إن ما قامت به المقاومة الفلسطينية اليوم هو في إطار الرد المباشر على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على غزة وقصفه مواقع المقاومة والذي حذرت منه الإحتلال مرارًا وتكرارًا.

وحمل الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات التصعيد على غزة وقصف مواقع المقاومة، واستمرار الحصار والإستخفاف بحياة الناس في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال "إن إستمرار حصار غزة وتفاقم أزمة الكهرباء ومنع دخول البضائع والوقود والدواء، جريمة بحق الإنسانية لا يمكن السكوت عنها أو السماح باستمرارها".