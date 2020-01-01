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الاحتلال يقصف عدة مواقع بغزة والمقاومة ترد بإطلاق الصواريخ

الجمعة 28 أغسطس 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقصف عدة مواقع بغزة والمقاومة ترد بإطلاق الصواريخ


غزة / سما /

 اغارت طائرة حربية اسرائيلية على موقع للمقاومة شرق مدينة غزة فجر اليوم الجمعة.

واستهدفت  طائرة حربية الموقع بثلاثة صواريخ ما الحق به اضرارا مادية.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة جنوب غرب غزة باربعة صواريخ

وقصفت مدفعية الاحتلال نقطة لقوة حماة الثغور شرق رفح جنوب قطاع غزة دون الابلاغ عن اصابات في الحادثين.

وزعم ناطق عسكري إسرائيلي، أنه تم مهاجمة بنية تحت أرضية، وموقع عسكري لحماس، ردًا على إطلاق البالونات الحارقة.

فيما ردت المقاومة على قصف موقعها، بإطلاق عدة صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف المجاورة لحدود القطاع.

وأكد ناطق عسكري إسرائيلي، رصد إطلاق 6 صواريخ في مناطق مفتوحة بدون إصابات أو أضرار.

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