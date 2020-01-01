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عائلة الشهيد إياد الحلاق: الاحتلال يسعى لحرق ملف قتله

الجمعة 28 أغسطس 2020 12:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الشهيد إياد الحلاق: الاحتلال يسعى لحرق ملف قتله


القدس المحتلة / سما /

 قالت عائلة الشهيد إياد الحلاق "إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تريد أن تحرق ملف ابنها"، وأنها "لا تستبعد من تكرار الجريمة مرة أخرى، فنحن نتعامل مع عصابات وليس رجال شرطة".

وأوضح والد الشهيد خيري الحلاق: "منذ 3 شهور لم تتخذ حكومة الاحتلال أي اجراء عقابي بحق قتلة إياد، حيث حرقت الكاميرات التي صورت عملية إعدام ابنها، في محاولة لإخفاء الجريمة والتنكر لقتله".

يذكر أن الاحتلال أعدم الشهيد إياد الحلاق المصاب بالتوحد في 30 أيار/ مايو الماضي قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

#الشهيد الحلاق #القدس

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