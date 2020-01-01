شاهد: خلل "خطير وغير عادي" في مرتفعات الجولان

القدس المحتلة / سما /

عثرت عائلات إسرائيلية خلال رحلة بالجولان، اليوم الخميس، على دبابات وأسلحة وقذائف بدون حراسة.

وقال مراسل القناة 12 العبرية، إن "العائلات التي توجهت اليوم لزيارة مرتفعات الجولان ذُهلت عندما وجدت دبابات دون أي إشراف أو حراسة".



وأشار المراسل إلى أن الدبابات كانت مفتوحة بداخلها المعدات والذخيرة والقذائف، وبإمكان أي شخص الوصول الكامل إلى كابينة القائد والمدفعي والمذخّر.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش، إن هذا خلل غير عادي وخطير وسيتم التحقيق في القضية على الفور من قبل القادة وسيتم عرضها على مستوى القيادة.