تمديد عزل الأسير وائل الجاغوب.. و"الشعبية" تطالب بوقف استهدافه

رام الله / سما /

أدانت الجبهة الشعبية، اليوم الخميس، تمديد الاحتلال عزل مسؤول فرع الجبهة في السجون الأسير وائل الجاغوب مدة ثلاثة أشهر إضافية داخل زنازين سجن "مجدو"، مطالبة بوضع حد لسياسة العقوبات والاستهداف بحق الأسير الجاغوب.

من جانبه ، أوضح مركز حنظلة للأسرى والمحررين، أنّ الجاغوب يتعرض منذ إعتقاله قبل نحو 20 عاماً لحملة تنكيلٍ متواصلة وقد إشتدت في الآونة الأخيرة حيث يتعرض منذ ما يقارب الثلاثة أشهر للعزل الإنفرادي والتحقيق وغيرها من الجرائم.

واعتقل الجاغوب (43 عامًا) عام 2001، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتصل مجموع سنوات اعتقاله حتى ٢٥ عامًا. ويشغل الجاغوب مسؤول فرع الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال.