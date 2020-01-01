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مسؤول دائرة الطب الوقائي بغزة: توسيع دائرة المسح داخل المجتمع لاحتواء الحالة الوبائية

الخميس 27 أغسطس 2020 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول دائرة الطب الوقائي بغزة: توسيع دائرة المسح داخل المجتمع لاحتواء الحالة الوبائية


غزة / سما /

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية الصحية ومسؤول دائرة الطب الوقائي في قطاع غزة د. مجدي ضهير ان الطواقم الطبية مستمرة في مواصلة العمل الدؤوب لاحتواء الحالة الوبائية، وحصرها وقطع شوط طويل في هذا الاتجاه ضمن الخطط المتاحة وجهوزية طواقم وزارة الصحة للتعامل مع هذه الحالة.

وأوضح د.ضهير أن وزارة الصحة تستكمل اجراءاتها ومتابعتها للحالة الصحية لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا والتي بلغ عددهم ٤٠ مصاب داخل قطاع غزة وحجرهم في مستشفى العزل وسحب العينات للاشخاص المخالطين والتحقق من سلامتهم.

وأفاد أن الطواقم العاملة في قسم الاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة وجاهزة لتلقي اي سؤال واستفسار بالتعاون مع فريق الطب الوقائي لمساعدتهم وتقديم الخدمات الارشادية لهم من خلال الاتصال على الرقم المجاني 103 بالتعاون مع وكالة الغوث .

وشدد على أهمية الالتزام بالارشادات والاجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة لتجنب الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مؤكدا أن صحة وسلامة الجميع هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تقع على عاتق كل فرد من افراد المجتمع لتجاوز المرحلة الصعبة من خلال الالتزام بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.

وأكد د.ضهير أن خطة وزارة الصحة تسير في اتجاهين هما التقصي الوبائي لتحديد خارطة انتشار الوباء وتتبع مصدر العدوى وحصر كافة المخالطين واتخاذ الإجراءات الطبية مع المصابين، وشملت هذه المهام سحب وفحص عينات مئات المخالطين المتواجدين بالمنطقة الجغرافية المحيطة بسكن الحالات المصابة، الى جانب إجراء مسح شامل لجميع الكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي لتحقق من عدم وجود اي اصابات ومن ثم توسيع دائرة المسح داخل المجتمع لكل فرد ظهرت علية أعراض المرض او تثبت مخالطتة لمصاب بفيروس كورونا 
مؤكدا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي ومحدودية الحركة حمايةً لأبناء شعبنا.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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