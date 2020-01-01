الرئيس يقرر تشديد الإجراءات الوقائية وإرسال وفد وزاري إلى قطاع غزة

رام الله / سما /

ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعا للجنة الطوارئ، التي تضم أعضاء من الحكومة والأجهزة الأمنية، والمحافظين.

واطلع الرئيس من اللجنة على تطورات الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس "كورونا" في فلسطين، والخطوات المتخذة للحد من الوباء ومنع انتشاره.

وأصدر الرئيس تعليمات بتشديد الإجراءات الوقائية واحترام تعليمات المؤسسات الحكومية والصحية والأمنية، ومنع التجمعات من أعراس ومآتم وغيرها، والالتزام الكامل بالكمامات والتباعد والتعقيم تحت طائلة المسؤولية، كما أصدر التعليمات بإرسال وفد وزاري إلى قطاع غزة للوقوف على آخر الأوضاع الوبائية والصحية وتقديم ما يمكن من مساعدات.

وقد قدم رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي الكيلة، خلال الاجتماع، تقارير حول الحالة الوبائية في فلسطين.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل والتحضير للعودة للمدارس استنادا إلى البروتوكول الصحي، لتأمين استحقاقات الوقاية والسلامة لأبنائنا الطلبة والمعلمين.