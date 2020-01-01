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القدرة: سنأخذ عينات عشوائية من المجتمع إذا اتسعت الدائرة الوبائية

الخميس 27 أغسطس 2020 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدرة: سنأخذ عينات عشوائية من المجتمع إذا اتسعت الدائرة الوبائية


غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، أن المشافي بغزة غير مغلقة وتعمل بكل إمكاناتها ولكن يتم إغلاق الأقسام التي تكتشف فيها إصابات.

وقال القدرة، خلال لقاء متلفز، " إن ٪80 من مصابي كورونا لا يحتاجون الدخول إلى المشافي و3٪ إلى 5٪ تستدعي حالتهم الدخول للعناية المكثفة".

ونوه إلى أن المرضى الذين يحتاجون للعلاج سيتحركون رغم حظر التجوال، وهناك تفهم من الشرطة للتعامل بإيجابية مع المرضى.

وذكر القدرة أنه لو اتسعت الدائرة الوبائية سيتم اللجوء إلى أخذ عينات عشوائية من المجتمع، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز مستشفى غزة الأوروبي بالكامل لأي طارئ.

​ولفت إلى أن المسحات المخبرية لدى وزارة الصحة محدودة وتتواصل الوزارة مع الجميع لتوفير المسحات والمستلزمات اللازمة.

#الصحة بغزة #اشرف القدرة #فيروس كورونا #اصابات #مشافي غزة

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