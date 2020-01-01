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هنغبي: نعارض بيع برغي واحد من طائرات F35 للإمارات

الخميس 27 أغسطس 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنغبي: نعارض بيع برغي واحد من طائرات F35 للإمارات


القدس المحتلة / سما /

استبعد وزير شؤون المستوطنات الإسرائيلي تساحي هنغبي حصول الإمارات على طائرات الشبح F 35 بغض النظر عن اتفاقية التطبيع مع الإمارات مؤخراً .

وقال هتغبي كما أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، "إننا نعارض حتى بيع برغي واحد من طائرات F35 إلى أي بلد في الشرق الأوسط، سواء كان لدينا سلام معها أم لا، هذا هو موقفنا، وقد تم عرضه في الماضي وتوضيحه في الأسابيع الأخيرة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعتزم بيع الجيل الخامس من طائرات الشبح F-35 إلى الإمارات في إطار اتفاق التطبيع الذي أعلِن عنه مؤخرا بين تل أبيب وأبو ظبي، وسارع نتنياهو إلى نفي التقرير واصفا إياه بأخبار كاذبة.


وأوضح هنغبي أن بيع مقاتلات F-35 لم يكن رسميا جزءا من اتفاق التطبيع مع الإمارات.

#تساحي هنغبي #اسرائيل #طائرة الشبح

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