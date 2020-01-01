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شاهد: الشرطة تُغلق بالسواتر الرملية الطرق المؤدية لشمال قطاع غزة

الخميس 27 أغسطس 2020 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الشرطة تُغلق بالسواتر الرملية الطرق المؤدية لشمال قطاع غزة


غزة / سما /

أظهرت صوراً تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، قيام الشرطة في قطاع غزة بإغلاق الشوارع المؤدية لشمال قطاع غزة، وذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد اعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 14 اصابة جديدة في القطاع.

ونوهت الى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة منذ مارس الماضي بلغ 138 بينها 63 حالات نشطة منها 26 داخل المجتمع و37 لعائدين مع تسجيل 3 حالات وفاة فقط، فيما تم تسجيل 72 حالة تعاف.

وأشارت إلى تواجد 2269 مستضاف في مراكز الحجر والعزل، موضحة أن عدد المخالطين المحجورين منزليا بلغ 178.

ومساء أمس الاربعاء، أعان مركز الاعلام والمعلومات الحكومي في غزة، عن تمديد حظر التجوال في كافة محافظات القطاع 72 ساعة قابلة للتجديد وذلك لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا.

 

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